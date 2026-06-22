Ucán Yam, Sánchez Sansores y Fernández del Valle se registran rumbo a 2027

Hasta el corte de las cuatro de la tarde, tanto el morenista Carlos Ucán Yam, el recién reconocido como petista Gerardo Sánchez Sansores, así como el diputado del Verde Ecologista, Andrés Fernández del Valle, se registraron en la búsqueda de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, antesala de las elecciones a la gubernatura del 2027.

Inicialmente, el también ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Andrés Fernández del Valle, acudió a la Ciudad de México para entregar los documentos y oficializar su registro ante los representantes de la alianza política Morena-PT-PVEM, conformada en el proceso electoral de 2024.

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Seguidamente, el recién designado como coordinador de afiliación del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Sánchez Sansores, también viajó al World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México para entregar la documentación con la que participaría de forma interna en la elección del coordinador de defensa.

Quien dio la sorpresa fue el recién separado de su cargo en el Congreso del Estado de Campeche, Carlos Ucán Yam, quien apenas a mediodía de este lunes tuvo “luz verde” como diputado con licencia, para que después de la una de la tarde se registrara a participar en la encuesta interna de la coalición.

Quien hasta el momento no se ha separado de su cargo como presidente municipal de Carmen es Pablo Gutiérrez Lazarus, que pese a que los estatutos del partido guinda establecen que no deben ocupar ningún espacio en el servicio, trascendió que se registró de manera virtual para participar en la encuesta.