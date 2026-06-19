Riña vecinal termina en tragedia: Hombre pierde la vida a machetazos en Chunhuás, Felipe Carrillo Pto

Sangriento amanecer en la comunidad de Chunhuás, cuando fue reportado un homicidio al ser macheteado a una persona y perder la vida en el lugar. El lugar ya se encuentra acordonado por la policía municipal en espera de la Fiscalía General del Estado para los trabajos periciales. El responsable de los hechos ya fue detenido por la policía municipal.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 06:00 horas en la comunidad de Chunhuás cuando se registró una riña donde se tuvo sangrientos resultados al perder la vida una de las personas involucradas que fue atacado por un vecino.

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Los lugareños refieren que previamente los hechos el presunto responsable ya le había buscado problemas y fue hasta la mañana de este viernes cuando lo esperó en una de las calles del pueblo y agredirlo a machetazos, provocándole varias heridas cortantes en el cuerpo, incluyendo el rostro hasta desangrarse.

Al lugar hicieron acto de presencia de los paramédicos quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Así como también llegaron al sitio como primeros respondientes la policía municipal Quienes se encargaron de acordonar el lugar para preservar las escenas del crimen.

Más tarde hicieron acto de presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las diligencias correspondientes.