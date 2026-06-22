Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que sufrió en su infancia.

El creador de contenido y conductor mexicano Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, compartió recientemente una desgarradora confesión sobre el abuso sexual y psicológico que sufrió durante su infancia, un testimonio que ha conmovido profundamente al público por su crudeza y vulnerabilidad.

Durante una reciente entrevista con los medios, el influencer rompió el silencio al detallar la complejidad emocional de lo vivido cuando era un niño. La confesión del creador de contenido generó gran revuelo entre sus seguidores y fanáticos por comentar los hechos que marcaron parte de su vida.

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Rey Grupero confiesa que vivió abuso sexual en su infancia

El comediante explicó que en su momento le costó mucho trabajo asimilar la situación, señalando que "como niño te pueden llegar a estimular, pero eso no quiere decir que te guste, o eso no quiere decir que esté bien". Rey Grupero admitió el enorme dolor físico y emocional que cargó durante años antes de poder externarlo públicamente.

Uno de los momentos más emotivos de su relato ocurrió cuando recordó cómo intentaba defenderse mentalmente de su agresor a través de la fantasía. Entre lágrimas, confesó que solía lanzar amenazas a quien lo lastimaba diciéndole: "Va a venir Batman y te va a atacar". Conmovido, Rey Grupero reflexionó sobre la realidad al añadir que "Batman nunca llega".

Al ser cuestionado sobre si planea proceder legalmente contra su agresor, el influencer reveló que se ha topado con él cara a cara, pero descartó buscar una revancha en los tribunales. Expresó que prefiere dejar las cosas en manos del destino, asegurando que a su atacante "la vida lo ha pateado" y que con eso se siente tranquilo.

Finalmente, Rey Grupero dejó en claro que esta dura experiencia del pasado es la que hoy lo impulsa a abanderar causas de protección a los menores y a su propia familia. El conductor enfatizó que su mayor motivación actual es brindar el apoyo y la seguridad que a él le hicieron falta.

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