SEP confirma cese de actividades escolares el 24 y 26 de junio a nivel nacional: ¿Por qué no habrá clases el próximo miércoles y viernes?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado modificaciones importantes en las actividades escolares para esta semana de junio de 2026. Sin embargo, hay un detalle clave que debes saber: la suspensión no aplicará de la misma manera en todo el país, ya que responde a dos motivos completamente diferentes.

La dependencia educativa confirmó que durante este miércoles 24 y viernes 26 de junio se suspenderán las labores educativas. Sin embargo; es importante señalar que la suspensión no aplicará para todo el país, por lo que es esencial saber en qué zonas de México y razones por las que no habrá clases.

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¿Por qué no habrá clases el próximo miércoles y viernes?

La suspensión de clases para el miércoles 24 no es a nivel nacional, sino específica para la Ciudad de México (CDMX). El Gobierno Federal hizo oficial mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que suspende las labores escolares en todos los niveles en esta región del país debido al Mundial 2026.

En la capital del país, las clases serán suspendidas por el partido de la Selección Mexicana contra la República Checa en la Copa Mundial 2026. La medida busca disminuir drásticamente el tránsito y liberar las vialidades alrededor del Estadio Ciudad de México y las sedes mundialistas para garantizar la movilidad urbana y seguridad durante este evento.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

Por otro lado; para el viernes 26 de junio, la suspensión de clases sí se aplicará de forma generalizada en todo el país, pero únicamente para los alumnos de educación básica. Esto debido a que durante este día tendrá lugar la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Fin de ciclo educativo adelantado

Es importante mencionar que, en estados como Yucatán y Colima, las autoridades locales decidieron adelantar el fin de curso completo debido a las olas de calor extremo. En el caso de Colima, los alumnos terminan clases el jueves 25 de junio, mientras que en Yucatán saldrán de forma definitiva el mismo viernes 26 de junio.

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