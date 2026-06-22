Volcadura mortal cerca de la comunidad de Xul‑Ha en Quintana Roo; conductor pierde la vida

Una camioneta perteneciente a la empresa Grupo Indi se salió de la carretera y terminó volcada a un costado de la vía cerca de la comunidad de Xul‑Ha, en un accidente que dejó al conductor sin vida, según los primeros reportes.

Testigos y personal de emergencia señalaron que el operador perdió el control de la unidad, lo que provocó que la camioneta se saliera del camino y volcara. Paramédicos acudieron al lugar y atendieron al conductor por las graves lesiones que presentaba; sin embargo, los servicios médicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.

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Elementos policiales y peritos de la Fiscalía se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes, asegurar el área y recabar indicios que permitan determinar las causas exactas del siniestro.

La circulación en el tramo cercano al accidente se vio afectada mientras los equipos de emergencia y servicios viales retiraban la unidad y limpiaban la vía. La investigación continúa abierta para esclarecer si factores como el exceso de velocidad, condiciones de la carretera o fallas mecánicas contribuyeron al accidente.