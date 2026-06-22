Selección de Noruega celebra su pase a la siguiente ronda remando con su afición

La selección de Noruega dejó una imagen que ya forma parte de los recuerdos más especiales del Mundial 2026. Después de conseguir su boleto a la siguiente ronda, los futbolistas decidieron permanecer en la cancha para compartir un festejo que conmovió a miles de personas dentro y fuera del estadio.

Lejos de los festejos tradicionales, los jugadores se acomodaron frente al sector donde se encontraba la afición noruega y comenzaron a realizar el característico movimiento de remo, una celebración que representa la identidad del equipo y que se ha convertido en una tradición entre sus seguidores.

🇳🇴🇳🇴🇳🇴 Tras clasificar a la siguiente ronda del mundial, todo el plantel de Noruega se sienta en el campo y empieza a remar junto con su afición en el estadio…simplemente maravilloso 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/cEguCkGgw2 — Sopitas (@sopitas) June 23, 2026

La respuesta desde las tribunas fue inmediata. Miles de aficionados replicaron el mismo movimiento al mismo tiempo, creando una escena de total sincronía entre la selección de Noruega y su gente. Durante varios minutos, el estadio fue testigo de una celebración que reflejó unión, orgullo y pertenencia.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales y fueron compartidas por aficionados de distintas partes del mundo. Muchos usuarios destacaron la cercanía entre el equipo y sus seguidores, calificando la escena como una de las más auténticas del Mundial 2026.

Mientras otras selecciones optan por bailes o celebraciones individuales, el conjunto escandinavo apostó por un gesto sencillo, pero cargado de significado. La tradicional remada noruega volvió a demostrar por qué es uno de los símbolos más representativos del futbol de ese país.

En una Copa del Mundo marcada por grandes emociones, la celebración de Noruega ya se perfila como una de las postales más recordadas del torneo. Un momento que recordó que el futbol también puede unir a miles de personas en una misma expresión de alegría.