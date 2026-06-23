Carlos Bonavides revela que va a buscar ser diputado por Morena

Carlos Bonavides reveló que estaría buscando un giro de profesión, por los que piensa buscar ser diputado por Morena.

Por medio de una entrevista en el canal de Eden Dorantes, Carlos Bonavides habló sobre sus planes laborales, destacando que dentro de ellos se encuentra la política, por lo que buscaría ser diputado.

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“Voy a ser diputado. Voy a ser diputado por Morena. Me voy a lanzar, no tengo ninguna relación, pero voy a ser”

Carlos Bonavides va a buscar una diputación

El actor y comediante, reveló que tiene experiencia, pues fue concejal de Azcapotzalco, por lo que tiene las bases para buscar una diputación.

“Si ganara el salario mínimo, estaría muerto. Yo tengo muchos gastos, pero le busco por todas partes”

Además, aseguró que se mantiene activo en la televisión:

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“Ayer tuve llamado en el programa de Abelito y hoy regreso al programa de Riquísimos. Tengo contrato, voy a hacer varios capítulos y hay planes para una telenovela”.

Añadió que espera próximamente dar una sorpresa con su libro:“Dentro de mes y medio ya hago la rueda de prensa para lanzar mi primer libro. Se va a llamar ‘Pónganle alcohol en el ombligo’. El libro habla del alcoholismo, pero en comedia. Es una borrachera de tres días que empieza en un gran premio y termina en los tiraderos de basura de Ciudad Nezahualcóyotl”

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