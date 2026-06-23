Andrea Chávez se registra para la gubernatura de Chihuahua y exige al gobierno estatal “sacar las manos” del proceso de Morena

La senadora con licencia Andrea Chávez se convirtió en la primera aspirante en registrarse para encabezar la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, cargo que representa la antesala de la candidatura de Morena a la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2027.

El registro se realizó este martes en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde la legisladora entregó la documentación correspondiente ante Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora.

A diferencia de otros participantes en procesos internos del partido, Chávez acudió sin contingentes ni simpatizantes, argumentando que prefirió evitar traslados innecesarios para la ciudadanía de Chihuahua.

Acusa intervención del gobierno estatal

Tras concluir su registro, la aspirante morenista lanzó críticas contra la administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a la que acusó de intervenir en el contexto político de la entidad.

Andrea Chávez aseguró que funcionarios estatales han mantenido una actitud adversa hacia los movimientos que respaldan a la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que diversas dependencias públicas han dificultado la movilización de simpatizantes en actividades políticas realizadas recientemente.

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Asimismo, cuestionó el uso de recursos gubernamentales en materia de comunicación social y pidió que las autoridades permitan una competencia en condiciones de igualdad para todos los participantes.

Morena definirá candidatura mediante encuesta

La legisladora recordó que el mecanismo para seleccionar a quien encabezará el proyecto político de Morena en Chihuahua será una encuesta abierta a la ciudadanía, como parte del proceso interno que se desarrollará en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

De acuerdo con la ruta planteada por el partido, los ejercicios demoscópicos comenzarán una vez concluido el Mundial de Futbol de 2026 y los resultados se darán a conocer en los meses posteriores.

Ya me cansé de quejarme.



Ya nos cansamos de ser oposición en Chihuahua.



Ya estamos hartos de la sordera y la indolencia del PRIAN en Chihuahua.



Hoy me registro para encabezar la transformación en el Estado de Chihuahua de la mano de nuestro pueblo valiente y revolucionario. pic.twitter.com/vAkIhVjmVf — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) June 23, 2026

Se presenta como opción de cambio para Chihuahua

Durante sus declaraciones, Andrea Chávez afirmó que buscará construir una propuesta cercana a la ciudadanía y orientada a atender las demandas sociales del estado.

La aspirante sostuvo que Chihuahua requiere una nueva etapa política y aseguró que su proyecto pretende impulsar oportunidades de desarrollo y una mayor vinculación entre gobierno y población.

Con el arranque de los registros internos de Morena, Chihuahua se perfila como una de las entidades donde la competencia política rumbo a 2027 comenzará a intensificarse desde ahora, en un escenario marcado por el enfrentamiento entre oficialismo y oposición.

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