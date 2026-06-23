Vinculan a proceso a dos hombres por transportar 461 kilos de pulpo maya en veda en Yucatán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra dos personas señaladas por su probable responsabilidad en delitos contra la biodiversidad, tras ser sorprendidas presuntamente en posesión de pulpo maya, especie marina protegida y actualmente en periodo de veda.

Los imputados, identificados como Román “N” y Jorge “N”, quedaron sujetos a proceso luego de que el Ministerio Público Federal presentara ante un juez de Control diversos datos de prueba para sustentar la acusación. La autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso se originó el pasado 9 de mayo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron una inspección en un puesto de control ubicado en la carretera Celestún-Mérida, a la altura del kilómetro 67 000 del entronque Chunchucmil.

Durante la revisión de una camioneta tipo pick up, los agentes localizaron en la parte trasera 28 bolsas de nylon negro que contenían producto marino. Al solicitar la documentación que acreditara la legal procedencia del cargamento, los ocupantes del vehículo no pudieron comprobar su origen.

Ante esta situación, los elementos estatales pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a Román “N” y Jorge “N”, además del vehículo y el producto asegurado.

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Posteriormente, un dictamen en materia ambiental realizado por la Fiscalía Federal determinó que se trataba de 461 kilogramos con 20 gramos de pulpo maya (Octopus maya), especie cuya captura se encontraba restringida por la temporada de veda.

El producto marino quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de los involucrados.