México vs Chequia en el Mundial 2026: Horarios y sedes para las Zonas Fan en Yucatán

La emoción del Mundial 2026 seguirá con fuerza en Yucatán con el tercer partido de la Selección Mexicana ante Chequia, el cual se podrá disfrutarse en distintos municipios del estado gracias a las transmisiones organizadas por el Gobierno estatal mediante el programa “Yucatán Juega”.
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El encuentro entre México y Corea del Sur se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, y será el primero de los tres partidos confirmados del combinado nacional en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Para que miles de aficionados puedan vivir el ambiente mundialista, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos de Mérida y municipios del interior del estado. Las sedes confirmadas para ver el partido México vs Corea del Sur son:
- Mérida – Unidad Deportiva Inalámbrica
- Progreso – Malecón tradicional
- Izamal – Palacio Municipal
- Tekax – Polifuncional Padre Eterno
- Umán – Unidad Deportiva Solidaridad
- Tizimín – Palacio Municipal
- Valladolid – Palacio Municipal
- Ticul – Palacio Municipal
- Kanasín – Palacio Municipal
Habrá distintas actividades en todas las sedes este miércoles 24 de junio, entre ellos el Payaso Alvin Pop, el mago Christian Allen, Payaso Bolitas, la Tía Chayo, Mario Tercero, el tecladista Jorge Cituk, Dzereco y Nohoch, Roberth Cevallos y la Puruxona.
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Además, se tendrán dinámicas con grupos de animación desde las 17:00 previo al inicio del partido programado a las 19:00 horas.