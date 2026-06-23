Habitantes de San José Segundo bloquean la carretera ante constantes apagones

Hartos por los constantes apagones, habitantes de la comunidad de San José Segundo, decidieron bloquear la carretera estatal que cruza en la localidad para presionar a las autoridades y amenazan con cerrar la carretera federal en caso de no contar con una respuesta favorable en las próximas horas, en cuanto a la mejora del servicio de energía eléctrica.

Hartos de los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica, los vecinos de la comunidad tomaron la determinación de manifestarse con el bloqueo de la carretera estatal que cruza en esta comunidad, colocando piedras y maderas para evitar que los vehículos pudieran cruzar en ambos sentidos de la vía.

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La carretera bloqueada se trata del tramo San José Segundo- San Ramón, a la altura de la localidad de San José cuando amas de casa principalmente, determinaron bloquear la carretera luego de la diez horas y para ello se han formado una fila de vehículos en ambos sentidos de la vía.

El movimiento se dio a conocer horas mas tarde, debido a que en la zona no se cuenta con señal para la telefonía móvil, por lo que en este bloqueo siguen arribando mas vehículos que cuyos ocupantes pretenden cruzar.

Las amas de caso compartieron su postura de no dejar pasar a nadie hasta obtener una solución favorable a sus demandas, que es la mejora en el servicio de energía eléctrica, cambio de un poste de concreto que se encuentra en el entronque del pueblo que se encuentra en muy malas condiciones.

Por lo que las mujeres ya llevan mas de cuatro horas de mantener el bloqueo de la carretera estatal y sin que alguna autoridad se acercara para dialogar con ellas.

Solamente el subdelegado del pueblo Fredy Chi se acercó para explicarles que desde la mañana en el tramo de Felipe Carrillo Puerto- Pino Suarez se viene realizando trabajos de mantenimiento y que un árbol había caído sobre el tendido eléctrico, lo que vino a generar que se irrumpiera el servicio.