José Ángel Bichir reaparece en las redes sociales, tras caer desde su balcón

Luego del fuerte accidente que sufrió el pasado mes de marzo, cuando cayó por el balcón de su edificio, Jose Ángel Bichir regresó a las redes sociales.

Al momento del accidente, se especularon muchas cosas, pero fue Demián Bichir, quien reveló lo que realmente pasó, confirmando que todo fue un accidente y no un intento de suicidio.

Noticia Destacada Revelan detalles del accidente del actor José Ángel Bichir

"En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana"

Noticia Destacada Ex novia de José Ángel Bichir pide empatía para el actor tras su caída

Jose Ángel Bichir volvió a las redes sociales

Este viernes 26 de junio, Jose Ángel Bichir regresó a las redes sociales, mostrando que ya está recuperado de su accidente, aunque en la foto sale con un traje negro, pero sin camisa, el mensaje no dice mucho, pues solamente colocó la palabra ‘Gracias’

Tras su aparición, muchos de sus fans se tomaron un momento para dedicarle unas palabras de aliento, luego del complicado episodio que vivió.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal