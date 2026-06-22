Tabla de posiciones de la copa mundial de la FIFA 2026: así quedan los dieciseisavos de final al momento y el posible camino de México

A medida que avanza la fase de grupos del Mundial 2026, el panorama rumbo a la ronda de eliminación directa comienza a tomar forma. Aunque todavía quedan encuentros por disputarse, los resultados actuales ya permiten proyectar los posibles cruces de dieciseisavos de final.

En este escenario provisional, la Selección Mexicana tendría un camino interesante en la siguiente ronda, enfrentando a una de las revelaciones del torneo antes de medirse con potencias europeas en caso de avanzar.

Cruces provisionales de dieciseisavos de final

Alemania vs Escocia

Noruega vs Suecia

Corea del Sur vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos

República Democrática del Congo vs Ghana

España vs Austria

Estados Unidos vs Ecuador

Egipto vs República Checa

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Francia

México vs Cabo Verde

Inglaterra vs Portugal

Argentina vs Uruguay

Australia vs Irán

Canadá vs Bélgica

Colombia vs Paraguay

Así se perfilan los octavos de final

Si las posiciones actuales se mantienen, los posibles enfrentamientos en la siguiente ronda serían:

Ganador Alemania/Escocia vs Ganador Noruega/Suecia

Ganador Corea del Sur/Suiza vs Ganador Países Bajos/Marruecos

Ganador RD Congo/Ghana vs Ganador España/Austria

Ganador Estados Unidos/Ecuador vs Ganador Egipto/República Checa

Ganador Brasil/Japón vs Ganador Costa de Marfil/Francia

Ganador México/Cabo Verde vs Ganador Inglaterra/Portugal

Ganador Argentina/Uruguay vs Ganador Australia/Irán

Ganador Canadá/Bélgica vs Ganador Colombia/Paraguay

El posible camino de México en el Mundial 2026

La proyección actual coloca a México frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, un rival que ha sorprendido durante la fase de grupos y que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato.

Si el conjunto dirigido por Javier Aguirre logra superar esa eliminatoria, en los octavos de final se encontraría con el vencedor del atractivo choque entre Inglaterra y Portugal, dos selecciones consideradas candidatas al título.

La exigencia aumentaría todavía más en los cuartos de final, donde podrían aparecer rivales como Brasil, Francia, Japón o Costa de Marfil, dependiendo de cómo se desarrollen las eliminatorias del otro sector del cuadro.

En caso de alcanzar las semifinales, el Tricolor podría cruzarse con selecciones de gran nivel como Argentina, Uruguay, Canadá, Bélgica, Colombia o Paraguay, todos equipos que actualmente se perfilan para avanzar a las rondas decisivas.

Un cuadro todavía abierto

Es importante recordar que estos cruces del Mundial 2026 son únicamente una fotografía del momento. La disputa por los primeros lugares y los mejores terceros aún puede modificar significativamente el cuadro de eliminación directa.

Sin embargo, el escenario actual deja ver un camino complejo pero atractivo para México, que ya aseguró su presencia en la siguiente ronda y espera conocer de manera definitiva a su rival cuando concluya la fase de grupos.

Estos cruces son provisionales y están sujetos a cambios conforme concluyan los partidos restantes de la fase de grupos del Mundial 2026.