¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa tienen una relación sentimental?

Desde hace varios meses, comenzó a circular un rumor que relaciona a Luz María Zetina con la ex golfista profesional, Lorena Ochoa, quienes supuestamente estarían viviendo un romance.

Cabe mencionar que este rumor, comenzó a tomar muchas más fuerza, después de que la conductora, reveló que había terminado su relación con Emilio Guzmán, después de ocho años.

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¿Luz María Zetina tiene una relación con Lorena Ochoa?

Y es que, durante una entrevista Luz María Zetina aseguró que su relación con Emilio Guzmán, terminó porque ella se había enamorado de otra persona. Sin embargo, en ese momento no reveló más detalles sobre el tema.

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Tiempo después, el periodista Jorge Carbajal, aseguró que la nueva persona que le había robado el corazón a la conductora, era la golfista Lorena Ochoa.

Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Yolanda Andrade compartió varias fotografías en donde se puede ver que estaban varias personalidades, donde destacó la presencia de Luz María Zetina y Lorena Ochoa.

Aunque en ese momento no se confirmó su relación, el rumor comenzó a ser cada vez más fuerte y se les ha podido observar en varias celebraciones muy unidas.

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