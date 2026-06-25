Resultados UADY 2026: ¿Dónde y a qué hora consultar si fuiste aceptado a licenciatura?

Miles de aspirantes que participaron en el proceso de admisión de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 2026 están a la espera de conocer si lograron un lugar en alguna de sus licenciaturas.

La publicación de resultados ya tiene fecha y hora oficial, por lo que es importante saber dónde consultarlos y a partir de cuándo estarán disponibles.

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¿Cuándo salen los resultados UADY 2026?

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ha establecido que los resultados del proceso de admisión a licenciatura 2026 se publicarán el viernes 26 de junio de 2026. A partir de esa fecha, los aspirantes podrán consultar si fueron aceptados en alguna de las carreras ofertadas por la institución.

De acuerdo con el calendario oficial del proceso de ingreso, la publicación de resultados estará disponible desde las 12:00 horas (mediodía), tiempo del centro de México.

Es importante considerar que, debido a la alta demanda de aspirantes, el sistema puede presentar saturación en los primeros minutos tras su habilitación.

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Los resultados estarán disponibles exclusivamente en el portal oficial del proceso de ingreso de la UADY, así como en el Sistema de Información del Proceso de Ingreso (SIPI), donde cada aspirante deberá ingresar con su usuario y contraseña para consultar su dictamen de admisión.

¿Dónde consultar los resultados UADY 2026?

Los resultados se publicarán únicamente en los canales oficiales de la universidad:

Portal del proceso de ingreso: https://ingreso.uady.mx/licenciatura (ingreso.uady.mx)

Sistema de Información del Proceso de Ingreso (SIPI), con usuario y contraseña del aspirante

La universidad recomienda evitar páginas no oficiales o enlaces compartidos en redes sociales, ya que la información válida solo se publica en sus plataformas institucionales.