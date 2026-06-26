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La Secretaría de las Mujeres condena la agresión de Víctor Rodríguez a su esposa

La Secretaría de las Mujeres ya ha hecho contacto con la víctima.

Por Redacción Por Esto!

26 de jun de 2026

1 min

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La Secretaría de las Mujeres condena la agresión de Víctor Rodríguez a su esposa
La Secretaría de las Mujeres condena la agresión de Víctor Rodríguez a su esposa / Especial

La Secretaría de las Mujeres ha condenado la agresión física que presuntamente ejerció Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos y ahora titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), contra su esposa María Felicia Jiménez.

“Para esta secretaría es fundamental que cualquier acto de violencia contra una mujer sea atendido, investigado y sancionado”

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También se ha revelado, que la secretaría ya hizo contacto con la víctima para poder darle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección.

“La Secretaría de las Mujeres ha establecido contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada”

¿Qué sale en el video difundido en YouTube?

De acuerdo con el video que ha comenzado a circular en las plataformas digitales, el funcionario agredió a su esposa de forma física, esto en presencia de su hijo, quien es un menor de 5 años de edad.

Las estancias beneficiadas están en Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco. Los apoyos fueron publicados en el DOF.

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En el comunicado, la dependencia ha revelado que no van a tolerar este tipo de conductas, afirmando que van a hacer todo lo que esté dentro de sus funciones.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atentan contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer. Reiteramos nuestro compromiso con los DDHH de las mujeres y con el acceso a la justicia. En este caso como cualquier otro haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no haya impunidad”

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