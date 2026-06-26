Bielsa explota tras la eliminación de Uruguay: respuestas secas, autocrítica y tensión en entrevista

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un ambiente de frustración en el Estadio Guadalajara y tuvo como protagonista a Marcelo Bielsa, quien compareció ante los medios con un tono serio, respuestas breves y una fuerte autocrítica por el desempeño de la Celeste.

El entrenador argentino no ocultó su decepción después de que Uruguay quedara fuera del torneo tras perder 1-0 ante España, resultado que selló una campaña de apenas dos empates y una derrota.

Bielsa asume la responsabilidad

Durante la conferencia, el estratega fue claro al reconocer que no consiguió sacar la mejor versión de su plantel.

"Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores".

La declaración llegó después de consumarse la eliminación, en un Mundial donde la selección uruguaya nunca logró mostrar el nivel que se esperaba de una generación encabezada por Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo.

"Nada": la respuesta sobre Muslera

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en el medio tiempo, cuando Bielsa decidió sustituir al veterano arquero Fernando Muslera tras el error que derivó en el gol de España.

Cuestionado sobre qué le dijo al guardameta en el vestidor antes del cambio por Sergio Rochet, el técnico respondió con una sola palabra:

"Nada".

La respuesta sorprendió a los periodistas presentes y reflejó el ambiente de tensión que se vivía tras la eliminación.

También explicó la salida de Valverde

Otro de los movimientos que generó polémica fue la sustitución de Federico Valverde cuando Uruguay todavía perdía por la mínima y necesitaba un gol para mantenerse con vida.

Al ser cuestionado por esa decisión, Bielsa volvió a responder de manera escueta.

"Busqué que el equipo tuviera más presencia en el ataque".

Sin profundizar en su explicación, el técnico dio por terminada su participación ante los medios.

Un Mundial para el olvido

La derrota ante España significó el adiós de Uruguay en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo, luego de la eliminación sufrida en Qatar 2022.

La Celeste se marchó del torneo con apenas dos puntos y sin posibilidades de avanzar ni siquiera como uno de los mejores terceros lugares, mientras que España aseguró el liderato del Grupo H y avanzó a los dieciseisavos de final.

Las imágenes de varios futbolistas uruguayos llorando sobre el césped y una afición visiblemente molesta marcaron el cierre de una noche amarga para una de las selecciones con mayor tradición en la historia de la Copa del Mundo.