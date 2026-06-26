¿Qué es el Cinturón de Fuego y qué relación tiene con los sismos en Venezuela?

Los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela reactivaron una pregunta frecuente: ¿el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y esa zona tuvo relación con los terremotos?

El Cinturón de Fuego, también llamado Anillo de Fuego del Pacífico, es una franja geológica de alrededor de 40 mil kilómetros que rodea buena parte del océano Pacífico. Esta zona concentra más del 90 por ciento de los terremotos del mundo y cerca del 75 por ciento de los volcanes activos del planeta.

Su alta actividad sísmica se debe al movimiento constante de placas tectónicas, que chocan, se empujan o se hunden unas debajo de otras. Ese proceso acumula energía durante años y, cuando la corteza terrestre se rompe, se liberan ondas sísmicas que pueden provocar terremotos de gran magnitud.

¿Venezuela está dentro del Cinturón de Fuego?

Venezuela no forma parte directa del Cinturón de Fuego del Pacífico, ya que no se ubica sobre la costa occidental de América, donde se concentra la mayor actividad asociada a esta franja.

Sin embargo, el país sí se encuentra en una zona sísmicamente activa. La región norte de Venezuela está ubicada cerca del límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, dos bloques de la corteza terrestre que se desplazan y generan fricción.

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Esa interacción alimenta sistemas de fallas locales capaces de producir sismos importantes.

¿Entonces qué causó los sismos en Venezuela?

Los terremotos del 24 de junio estarían más relacionados con la actividad tectónica entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana que con el Cinturón de Fuego de manera directa.

La Placa del Caribe se mueve hacia el oriente y ejerce presión sobre la región norte de Sudamérica. Con el tiempo, esa presión puede acumularse en fallas geológicas y liberarse en forma de terremotos.

¿Qué países sí están más expuestos al Cinturón de Fuego?

En América Latina, los países más vinculados al Cinturón de Fuego son Chile, Perú, Ecuador, Colombia, los países de Centroamérica y México, principalmente en sus costas del Pacífico.

🌎🌋 ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Conoce por qué esta región concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta y cuál es su relación con México.

📖 Ciencia para comprender mejor nuestro entorno.https://t.co/9NFWsyvKRV#CinturónDeFuego #Sismología pic.twitter.com/hX5VzJWoUn — Instituto de Ingeniería (@IIUNAM) June 26, 2026

Colombia, por ejemplo, tiene una actividad sísmica alta por la interacción de la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.

En el caso de Venezuela, aunque no pertenece directamente al Cinturón de Fuego, su ubicación tectónica explica por qué puede registrar terremotos de gran intensidad.

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