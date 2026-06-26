Exdirector de Pemex golpea violentamente a su esposa; Presidenta Sheinbaum asegura que ayudará a la víctima

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), fue acusado por su esposa de haberla golpeado. Los hechos descritos habrían sucedido en el mes de marzo, cuando el funcionario todavía estaba al frente de Petróleos Mexicanos.

El lamentable suceso fue dado a conocer a través de redes sociales, por medio de una publicación que hizo la misma esposa de Rodríguez Padilla, quien difundió un video de una cámara de seguridad del lugar donde se encontraban y que registró la agresión.

🚨 | Captan funcionario federal agr3di3ndo a su esposa



El exdirector de Pemex y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Víctor Rodríguez Padilla, fue captado en un video donde presuntamente agrede a su esposa.



De acuerdo a lo publicado… pic.twitter.com/vigAsGMu6R — AD Noticias (@ADNoticiasMex) June 27, 2026

En el video se puede observar cómo el director del INEEL somete a su esposa, está sobre ella aplicando fuerza y en un momento comienza a golpearla. En otra toma del video, el funcionario sigue agrediendo físicamente a la mujer sin importarle que uno de sus hijos está viendo todo.

"Hola mi nombre es María Felicia Jiménez hasta este momento actual esposa del Dr. Víctor Rodríguez Padilla, al fin tengo el valor de publicar estos videos y así empiezo. El discurso de 'amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad' se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL... En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa".

"Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de estado, este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda y que se tomen las medidas necesarias para la protección mía y de mis hijos menores de edad", escribió en redes sociales Jiménez.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció apoyo a la esposa del ex director de Pemex Víctor Rodríguez, quien aparece en un video siendo golpeada por su cónyuge.



La mandataria condenó el hecho y pidió que se denuncie para que haya justicia.



Israel Aldave vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/It71zMKh8k — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

También advirtió que todo lo que pueda pasarle a ella y a sus hijos "es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda: Presidenta", concluye su mensaje, que difundió acompañado de los videos donde se aparece la agresión.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación de la esposa del director del INEEL, a lo que aseguró que se le brindará toda la ayuda necesaria.