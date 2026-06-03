Alejandro Fernández será el encargado de cantar el Himno Nacional para la inauguración del Mundial 2026

Alejandro Fernández ha sido confirmado como el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá lugar durante los próximos días de junio. La noticia fue confirmada por la misma federación de fútbol.

El evento tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El himno será cantado justo antes del esperado partido inaugural donde la Selección de México se enfrentará a Sudáfrica. El recinto hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.

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¿Cómo será la inauguración de Alejandro Fernández para el Mundial 2026?

La FIFA reveló que la ceremonia no será un protocolo común, sino un espectáculo sin precedentes diseñado para resaltar la riqueza cultural de las naciones anfitrionas, poniendo el folclor, el arte prehispánico y la música tradicional mexicana en el centro del escenario mundial.

El show musical dará comienzo 90 minutos antes del silbatazo inicial. La ceremonia artística comenzará formalmente a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), dando paso al calentamiento de los equipos que será a las 12:10 p.m., y finalmente el inició del partido que se tiene programado para la 1:00 p.m.

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Junto a "El Potrillo", la FIFA confirmó un cartel espectacular de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en esta magna apertura siendo: Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Reacción de Alejandro Fernández al ser el encargado de cantar el Himno Nacional

Por medio de sus redes sociales, Alejandro Fernández no ocultó la emoción y el profundo patriotismo que le genera esta oportunidad única ante los ojos de miles de millones de espectadores comentado que era un gran honor poder presentarse en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo.#CopaMundialFIFA #WeAre26 pic.twitter.com/XNDxfQxDTe — Alejandro Fernández (@alexoficial) May 8, 2026

"Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo".

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