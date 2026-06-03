Perrito rompió el álbum del Mundial y se hizo viral en redes sociales: VIDEO

A tan solo unos cuantos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos de los seguidores están llenando su tradicional álbum, algo que aunque la tecnología ha avanzado mucho, sigue pasando de generación en generación.

En ese sentido, cuando una persona tiene la fortuna de tenerlo y juntarlo, suelen tener mucho cuidado con manipularlo, aunque a veces las cosas no salen de la mejor forma, hace poco un lomito se volvió se hizo tendencia en redes sociales, por la forma de romper el álbum de su dueño.

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Perrito rompe el álbum del Mundial de su amo

El perrito de raza pastor belga se convirtió en la nueva sensación de las redes sociales, ya que sus acciones rompieron las ilusiones de millones de fans que están luchando por llenar su álbum del Mundial 2026.

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El momento fue compartido en video en la plataforma de Tik Tok, donde se muestra el momento en que el perrito está en la sala y con la calma se sube al sillón, y comienza a destruir por completo el álbum de su dueño.

El lomito rompió cada una de las páginas repletas de estampas y esparció por todo el piso, la mesa de la sala y el sillón, momento que ha generado mucha polémica en redes sociales.

Recordemos que poder conseguir uno de estos no es algo barato, de hecho se considera una fuerte inversión, ya que llenarlo podría tener un costo aproximado de 5 mil pesos.

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