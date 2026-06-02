Corea del Sur llega con una baja importante al duelo ante México en la Copa del Mundo

A tan solo unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la selección de Corea del Sur recibió una noticia que altera sus planes. El defensor Cho Yu-min, habitual titular en la zaga asiática, quedó oficialmente fuera del torneo después de confirmarse una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.

El futbolista del Sharjah FC sufrió molestias durante el partido amistoso ante Trinidad y Tobago, encuentro en el que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de concluir el compromiso. Tras someterse a diversos estudios médicos, se determinó que presenta una rotura de la fascia plantar en el pie derecho, una lesión que requiere aproximadamente ocho semanas de recuperación.

La ausencia de Cho Yu-min representa un golpe importante para el conjunto dirigido por Hong Myung-bo, ya que era una de las piezas consideradas para integrar la defensa titular durante la justa mundialista. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió realizar una modificación de emergencia en la lista oficial.

El elegido para ocupar su lugar es Cho Wi-je, también defensor y jugador del Jeonbuk Hyundai Motors, quien ya aparece registrado ante la FIFA con el dorsal número 14. De esta manera, Corea del Sur ajusta su plantel a pocos días de iniciar su participación en la máxima competencia del futbol internacional.

La lesión se produjo durante la victoria de los surcoreanos por 5-0 sobre Trinidad y Tobago en Utah, Estados Unidos. Cho Yu-min arrancó como titular, pero abandonó el encuentro al minuto 53, siendo reemplazado por Park Jin-seop. En ese momento se desconocía la gravedad del problema físico que finalmente terminó por marginarlo del Mundial.

Antes de debutar en el torneo, Corea del Sur disputará un último partido de preparación frente a El Salvador. Posteriormente, abrirá su participación mundialista el 11 de junio contra Chequia en Guadalajara, mientras que su esperado enfrentamiento ante la Selección Mexicana está programado para el 18 de junio dentro de las actividades del Grupo A.