Galilea Montijo sufre de enfermedad incurable que la obliga a medicarse de por vida

Galilea Montijo se ha vuelto tema de conversación tras retomar detalles sobre la enfermedad que enfrenta desde hace varios años. Este padecimiento es incurable y obliga a la conductora a medicarse de por vida, este tema ha sorprendido a algunos de sus seguidores que desconocían dicho padecimiento.

La condición crónica con la que vive Montijo es incurable, sin embargo, es perfectamente controlable con el uso de medicinas y cambios en el estilo de vida. Esta enfermedad la obtuvo tras su primer contagio de COVID-19, mismo que dejó una secuela que Montijo llevará toda la vida.

¿Cuál es la enfermedad incurable que sufre Galilea Montijo?

Aunque la enfermedad fue revelada por la misma conductora en 2021, el tema ha vuelto a tomar fuerza. Desde que Galilea Montijo comentó el padecimiento que sufre, también reveló que mantiene controles para evitar complicaciones de salud que se encuentran relacionados a dicha enfermedad.

La conductora reveló que padece de hipertensión arterial, diagnóstico que se originó tras su primer contagio de COVID, las cuales afectaron su sistema cardiovascular. La presentadora ha explicado que la enfermedad se manifestó de manera alarmante cuando comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza y una presión extremadamente alta.

Para mantener su salud estable y evitar complicaciones graves, Galilea sigue un estricto régimen en donde se incluye seguir un tratamiento farmacológico de por vida para regular la presión. Aunado a esto; ha tenido que moderar su consumo de sodio, mantener una hidratación rigurosa y controlar los niveles de estrés.

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