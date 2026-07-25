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San Román inicia la defensa de su título en la Liga Municipal de Hopelchén

La Liga Municipal de Futbol Soccer de Primera Fuerza "Puro Hopelchén" inicia este domingo con seis partidos; el campeón San Román debutará frente a La Raza de Katab.

Por Redacción Por Esto!

25 de jul de 2026

1 min

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Este domingo arranca una nueva temporada de la Liga Municipal de Futbol Soccer de Primera Fuerza "Puro Hopelchén".
Este domingo arranca una nueva temporada de la Liga Municipal de Futbol Soccer de Primera Fuerza "Puro Hopelchén". / Mauriel Koh

Al darse a conocer la jornada inaugural de una nueva edición de la Liga Municipal de Futbol Soccer de Primera Fuerza “Puro Hopelchén”, el campeón Deportivo San Román saldrá este domingo a defender y buscar lustrar su corona cuando enfrente a La Raza de Katab en el estadio de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, en la cabecera municipal de Hopelchén.

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El histórico San Román, que ostenta el récord de más títulos en el circuito local al superar los 20 campeonatos, llega tras coronarse en la temporada pasada al vencer en la Gran Final a los Toros de Bolonchén de Rejón. El encuentro está programado para las 12:00 horas y se prevé una concurrida asistencia de la afición en las tribunas.

La jornada de apertura de la Primera Fuerza constará de seis partidos, descansando el Atlético de Ich-Ek debido a que la liga contará esta edición con 13 competidores tras la baja del Deportivo El Tamarindo.

JGH

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