San Román inicia la defensa de su título en la Liga Municipal de Hopelchén

Al darse a conocer la jornada inaugural de una nueva edición de la Liga Municipal de Futbol Soccer de Primera Fuerza “Puro Hopelchén”, el campeón Deportivo San Román saldrá este domingo a defender y buscar lustrar su corona cuando enfrente a La Raza de Katab en el estadio de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, en la cabecera municipal de Hopelchén.

Noticia Destacada Promesas del Muay Thai en Champotón van por pase a la Selección Nacional en Tlaxcala

El histórico San Román, que ostenta el récord de más títulos en el circuito local al superar los 20 campeonatos, llega tras coronarse en la temporada pasada al vencer en la Gran Final a los Toros de Bolonchén de Rejón. El encuentro está programado para las 12:00 horas y se prevé una concurrida asistencia de la afición en las tribunas.

La jornada de apertura de la Primera Fuerza constará de seis partidos, descansando el Atlético de Ich-Ek debido a que la liga contará esta edición con 13 competidores tras la baja del Deportivo El Tamarindo.

JGH