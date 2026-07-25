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Aylín Mujica revela cómo una enfermedad respiratoria terminó con la vida de su hijo Mauro a los 31 años

La actriz compartió nuevos detalles sobre el fallecimiento de Mauro Menéndez y explicó que una neumonía desencadenó complicaciones médicas que los especialistas ya no pudieron revertir

Por Redacción Por Esto!

25 de jul de 2026

1 min

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Mauro Menéndez falleció a los 31 años tras presentar complicaciones derivadas de una neumonía durante un viaje a Barbados, según confirmó Aylín Mujica.
Mauro Menéndez falleció a los 31 años tras presentar complicaciones derivadas de una neumonía durante un viaje a Barbados, según confirmó Aylín Mujica. / Especial

Aylín Mujica decidió compartir públicamente los detalles sobre el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, luego de que en redes sociales surgieran distintas versiones sobre las causas de su muerte.

La actriz explicó que el joven de 31 años enfrentó una rápida complicación médica originada por una enfermedad respiratoria que terminó afectando varios de sus órganos.

Esta versión coincide con la información difundida por la familia y con los reportes de medios que recogieron su testimonio.

Todo habría comenzado con síntomas que parecían propios de una gripe común antes de que Mauro emprendiera un viaje a Barbados.

Una vez en la isla, su estado de salud empeoró y tuvo que ser hospitalizado de urgencia, donde los médicos confirmaron que padecía una neumonía.

A partir de ese momento, su evolución fue desfavorable. Mujica explicó que la infección desencadenó complicaciones severas.

De acuerdo con los médicos que atendieron a su hijo, se presentaron coágulos, episodios de convulsiones y varios paros cardiacos, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo.

Aylín Mujica viajó a Barbados junto con el padre de Mauro para realizar los trámites correspondientes. También reveló que respetarán el deseo que su hijo expresó en vida: ser cremado y que sus cenizas permanezcan en ese destino, un lugar al que guardaba un especial cariño.

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