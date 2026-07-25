Fiscalía catea y asegura establecimiento en la Supermanzana 519 de Cancún; investigación continúa bajo reserva

Un fuerte despliegue de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registró este día en un establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones de la Supermanzana 519 en Cancún, donde agentes ministeriales cumplimentaron una orden de cateo como parte de una investigación en curso.

El operativo se desarrolló en el negocio denominado Audi Pro Body Care, ubicado en una plaza comercial sobre la avenida 135, hasta donde arribaron unidades oficiales y personal ministerial para ejecutar el mandato judicial y llevar a cabo diversas diligencias al interior del inmueble.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la intervención fue encabezada por agentes de la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Trata y Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes (FECDTENNA), quienes contaron con el apoyo de otros elementos de la Fiscalía General del Estado para resguardar el perímetro y garantizar el desarrollo de las actuaciones ministeriales.

Durante varios minutos, los investigadores permanecieron dentro del establecimiento realizando inspecciones, entrevistas y la búsqueda de posibles indicios relacionados con la carpeta de investigación. Mientras tanto, el acceso al local permaneció restringido y la presencia de las autoridades generó expectación entre comerciantes, trabajadores y clientes de la plaza.

Una vez concluidas las diligencias, el inmueble fue asegurado por la autoridad ministerial, colocándose los sellos correspondientes como parte del procedimiento legal derivado de la orden de cateo. Hasta ese momento no se permitió el ingreso de particulares al establecimiento.

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El operativo está relacionado con el expediente auxiliar 289/2026; sin embargo, debido a la naturaleza de la investigación, las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre los hechos que motivaron la intervención ni sobre los indicios localizados durante la diligencia.

Asimismo, al cierre de esta edición no se confirmó de manera oficial si durante el cateo hubo personas detenidas o aseguramientos adicionales, por lo que será la propia Fiscalía General del Estado la que informe, en el momento procesal oportuno, los resultados de la intervención y las acciones legales que pudieran derivarse de las investigaciones.

La movilización concluyó sin incidentes y con el inmueble bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Se espera que en las próximas horas la FGE emita un comunicado oficial en el que precise los alcances del operativo, así como la situación jurídica del establecimiento y, en su caso, de las personas que pudieran estar relacionadas con la indagatoria.

Las investigaciones continúan y será la autoridad competente la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias.