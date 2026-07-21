Aparatosa carambola entre tres vehículos en la carretera Ciudad del Carmen–Isla Aguada deja únicamente daños materiales

Una aparatosa carambola en la que se vieron involucrados tres vehículos particulares se registró la tarde de este martes sobre la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10 del citado tramo carretero, frente a las instalaciones de la compañía Cotemar, donde la circulación se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y retiraban las unidades siniestradas.

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De acuerdo con la información oficial, el percance se originó cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Groove de color blanco, con placas DHR-438-B del estado de Campeche, intentó realizar una vuelta en “U” sobre la zona de reductores de velocidad, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, cortando la circulación a una camioneta BYD de color gris, con placas DJE-581-C, que transitaba con preferencia sobre la vía.

Tras el fuerte impacto inicial, ambas unidades salieron proyectadas y terminaron colisionando contra un tercer vehículo, un Fiat de color rojo, con placas DMG-430-J del estado de Campeche, lo que provocó una aparatosa carambola que dejó severos daños en los tres automóviles.

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Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de vialidad. Sin embargo, tras la valoración de los ocupantes, se confirmó que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario el traslado de personas a hospitales.

Debido a los daños ocasionados, fue necesaria la intervención de una empresa de grúas para retirar las tres unidades y liberar por completo la circulación en ese tramo de la carretera.

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Finalmente, los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas compañías aseguradoras, las cuales quedaron a cargo del proceso para la reparación de los daños y la búsqueda de un acuerdo entre las partes, mientras las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

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