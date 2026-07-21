Diana Golden arremete contra Alfredo Adame: “No le gustaban las mujeres”

Diana Golden habló sobre su matrimonio con Alfredo Adame, en una reciente entrevista, la actriz dio a conocer algunos secretos del presentador, siendo el que más llamó la atención en donde Golden reveló que Adame le confesó en un momento que él no se sentía atraído por las mujeres.

Estos comentarios han encendido las redes sociales y provocado gran polémica entre los seguidores de ambas figuras del espectáculo. Dentro de la misma entrevista, la actriz reveló más secretos y detalles sobre la intimidad de su relación y señalando que su unión fue de mero acuerdo convenido.

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¿Qué dijo Diana Golden sobre su relación con Alfredo Adame?

En entrevista exclusiva para TVNotas, la actriz de origen colombiano aseguró que su matrimonio con Adame a finales de la década de 1980 nunca llegó a consumarse. Diana Golden relató que mantenían una relación más cercana a la amistad que a la de un matrimonio convencional.

Diana aseguró que, durante sus pláticas en casa, él le confesó de manera explícita que "nunca le gustaron las mujeres". La actriz detalló que vivían en la misma casa pero en habitaciones completamente independientes, aunado a esto; Golden declaró que él no le inspiraba nada como hombre por lo que nunca consideró tener hijos con Adame.

Un matrimonio "por conveniencia"

Golden calificó esa etapa como un "arreglo administrativo". A pesar de una relación de pareja, la actriz relató que enfrentó episodios de celos enfermizos y agresiones graves. En este aspecto, Golden recordó un hecho traumático en el que supuestamente la echó de la vivienda a altas horas de la madrugada y fue amenazada con un arma de fuego.

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La relación ha mantenido un historial de litigios; previamente a estas declaraciones, las autoridades de la Ciudad de México habían determinado la responsabilidad civil de Adame por daño moral tras declaraciones difamatorias en contra de la actriz.

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