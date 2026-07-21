Presentan a monarcas de las próximas ferias patronales y del carnaval de Campeche

Autoridades del Ayuntamiento de Campeche presentaron a las reinas y reyes que incluyen a los próximos soberanos de las ferias de San Román y San Francisco 2026, Lindas Campechanas y los reyes del Carnaval de Campeche 2027.

Así, la reina de la Feria de San Román 2026 será la Srita. Karla Dianela Montero Castilla, y la Chiquitita San Román 2026, la niña Geraldina Cisneros Azar. Reina de la Feria de San Francisco 2026: Srita. Michelle García Soriano, y Linda Sanfrancisqueña, la niña Aurora Valentina Carrillo Tun.

Lindas Campechanas municipales: Linda campechanita, niña Aria Faudoa Sierra, y Linda Campechana Municipal, Srita. Valeria Baroni Navarrete.

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También se presentaron a los soberanos de una de las festividades más esperadas por los campechanos, el Carnaval de Campeche que el próximo año se celebrará del 28 de enero al 9 de febrero del 2027.

Los Reyes infantiles del Carnaval 2027: niña Arantxa Daniela Escalante Trejo y niño Raúl Humberto Castañeda Oropeza.

Reyes del Carnaval 2027: Srita. Cinthya Guadalupe Rodríguez Poot y joven Fernando Pérez R. de la Gala. La Reina LGBTIQ+ será Lorena Elizelly Ferráez.