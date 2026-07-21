Hombre muere atropellado por vehículo pesado en la carretera Carmen–Puerto Real; permanece en calidad de desconocido

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre durante la noche de este martes sobre la carretera federal Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 21, donde su cuerpo fue localizado sin vida tras ser presuntamente arrollado por un vehículo de carga cuyo conductor continuó su marcha.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tendido sobre la carpeta asfáltica. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el deceso y procedieron a asegurar el área para evitar nuevos accidentes.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida, presentaba lesiones de extrema gravedad compatibles con el atropellamiento por una unidad pesada. En el lugar también fueron localizadas diversas pertenencias personales y otros objetos esparcidos sobre la vía, lo que formó parte de los indicios recabados por las autoridades durante las diligencias.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el vehículo involucrado habría continuado su trayecto con dirección hacia Isla Aguada tras el impacto; sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre su localización ni sobre la identidad del conductor.

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El sitio fue acordonado en un amplio perímetro para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recolección de los indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

La víctima permanece en calidad de desconocido y será mediante los procedimientos legales correspondientes que las autoridades buscarán establecer su identidad, al tiempo que continúan las investigaciones para localizar al responsable del fatal accidente.

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