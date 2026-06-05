Fran Meric causa polémica al aparecer con lesiones en la cara, la actriz revela lo que pasó: Video

Recientemente, Fran Meric se convirtió en el centro de atención en las redes sociales y los medios de comunicación, ya que apareció con heridas en el rostro en un video que subió a su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 200 mil seguidores.

Este hecho no solo preocupó a sus seres queridos, también levantó las alarmas entre los usuarios en redes sociales y sus fans. Ante esta situación aseguró que sufrió un accidente doméstico, pues un cuadro que se encuentra de forma decorativa en su casa, cayó y le ocasionó lesiones en su cara,

Noticia Destacada Sin Laura G, ‘Venga la Alegría’ estrena ‘nueva conductora’

“Un cuadro me cayó en la cara el lunes",

Sin embargo, aseguró que pese a todas las complicaciones, ella decidió continuar con su vida normal, pero sí detalló que la realidad, es que este cuadro le pegaría a su bebé, por lo que prefirió recibir el golpe, en lugar de su pequeño.

#autocuidado #saludemocional #escuchatuсuerpo #mujeresconscientes ♬ sonido original - Fran Meric @fran_meric Ignoré a mi cuerpo. Y esta vez me lo cobró con sangre. No metafóricamente. Literal. Con un cuadro en la cara, la nariz sangrando, casi me desmayo del dolor y un médico diciéndome “reposo.” ¿Lo más irónico de todo? Yo sabía que necesitaba descansar. Mi cuerpo me lo dijo esa mañana. Claramente. Y aun así… le dije que no. M elegí escuchar a mi ego: Porque tenía pendientes. Porque ya había dormido suficiente. Porque descansar se siente como perder. ¿Te suena conocido? Cuando ignoramos las señales que nos manda el cuerpo: Para! Descansa! Come mejor! Toma agua! Duerme! Necesito moverme! …etc Y nosotros seguimos forzándolo, créeme encuentra la manera de parar. No como castigo. Sino como protección. Descansar no es rendirse. No es perder el tiempo. No es ser menos. Es la forma más valiente de sostenerte. ¿Recuerdas algún momento en que tu cuerpo te pidió parar… y no le hiciste caso? ¿Qué pasó después? Quiero leerlo. Y otras mujeres aquí necesitan saber que no están solas en esto. 🤍 Guarda este post para cuando vuelvas a escuchar ese “tantito más” dentro de ti. #mujeresquesesesostienen

“Lo vi venir hacia ella y, como yo la tenía cargada con las dos manos, instintivamente lo único que hice fue quitarla. No tuve manos para detener el cuadro y cayó directo en mi cara”

Finalizó, mencionando que el golpe le provocó lesiones en el tabique de su nariz y moretones en su cara, pero que ya se encuentra en recuperación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal