Hopelchén: Apicultores de San Francisco Suc Tuc pierden casi 400 mil pesos por muerte de 128 colmenas

En la comunidad de San Francisco Suc Tuc, se han muerto 128 colmenas de abejas ubicadas en siete apiarios que están en los montes colindantes entre los municipios de Hopelchén y Campeche, cerca de los campos menonitas de Sierra Verde. Las causas presuntamente serían por envenenamiento debido al uso agresivo de plaguicidas en cultivos diversos en esa región, lo que generó pérdidas económicas para cinco apicultores de al menos 384 mil pesos.

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Productores de miel de esa comunidad afectados por la mortandad de sus abejas están enfrentando una severa crisis, ya que por más de 30 años han mantenido sus apiarios en esos montes como parte de su patrimonio y sustento familiar. Durante tres décadas no habían sufrido pérdidas hasta que inició la mortandad en el mes de junio, registrándose tres reportes de muerte de los insectos por presunto envenenamiento tras el uso de agroquímicos en terrenos colindantes con siembras de maíz, soya y sorgo.

El miércoles 17 de junio, el productor José Manuel Poot Chan reportó la pérdida de 21 colmenas, acabando por completo con su apiario y generando una pérdida de 63 mil pesos. Ese mismo día, Joel Poot Chan reportó la muerte de 20 colmenas, con un impacto económico de 60 mil pesos.

Posteriormente, el 15 de julio, el apicultor José del Carmen Chí Chí notificó la pérdida de 32 colmenas en dos apiarios por el mismo rumbo, acumulando un daño económico de 96 mil pesos. Apenas este viernes 24 de julio, los productores Carlos Gerardo Poot Pech y José Adrián Poot García reportaron la muerte de 55 colmenas repartidas en tres apiarios en la zona conocida como “El Tumbo”, con pérdidas calculadas en 165 mil pesos.

Se destaca que los productores estiman un costo promedio de 3,000 pesos por colmena. Las abejas se debilitan hasta perder la capacidad de volar debido a los tóxicos presentes en los cultivos colindantes. Los afectados afirman que la contaminación de la zona se ha intensificado por las siembras a cargo de menonitas de la colonia Sierra Verde.

A las pérdidas económicas se suma el trabajo físico invertido, los gastos de transporte, la inversión en complementos vitamínicos y las cosechas de miel perdidas.

JGH