Polémica en Playa del Carmen: Semarnat avala expansión de hotel The Fives pese a obras irregulares y bloqueo a playa

A pesar de que el hotel The Fives ya había iniciado las obras sin contar con los permisos federales correspondientes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para construir una tercera etapa del complejo.

Noticia Destacada Alertan por impacto ambiental de proyecto hotelero autorizado en Punta Venado

La obra, impulsada por Sierra de Bernia, S.A. de C.V., se ubica en el lote 9 El Limonar, a la altura del kilómetro 295+100 de la carretera federal 307 Chetumal-Puerto Juárez.

Este proyecto ha generado controversia debido a que el acceso público a la playa fue permutado por otra vialidad, con autorización del Gobierno Municipal, una medida que provocó el rechazo de habitantes de la zona de Xcalacoco. La decisión derivó en marchas y protestas, pues los bañistas perdieron el estacionamiento y ahora deben caminar al menos dos kilómetros para llegar a la bahía por una arteria que carece de banqueta.

“El uso que se pretende dar al terreno es la construcción y operación de un hotel en el lote 3, en el que se incluye un edificio, lobby, albercas, circulaciones, zona de servicios y áreas verdes, de acuerdo al plan maestro, considerando áreas de vegetación nativa que ofrezcan a los turistas el disfrute de los valiosos ecosistemas y recursos naturales de la zona”, señala el documento.

Habitantes denuncian que ahora deben caminar cerca de dos kilómetros para llegar al mar. / Por Esto!

La inversión prevista para la construcción y operación asciende a 40 millones de dólares, con un periodo estimado de recuperación de 20 años. Para las medidas de prevención y mitigación se contemplan 1.8 millones de dólares, incluidos en el monto total, precisa la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada (clave de proyecto 23QR2025TD01). El documento establece dos años para la ejecución de los trabajos y 50 de vida útil.

El conflicto por el acceso a Xcalacoco suma más de 17 años. Vecinos de Playa del Carmen señalan que el consorcio hotelero The Fives ha reducido paulatinamente el ingreso comunitario a la costa. A principios de diciembre del 2023, el complejo adquirió otro terreno y, según los habitantes, sus representantes han intentado bloquear el paso hacia el mar. La situación provocó nuevas protestas encabezadas por el activista Antonio Saldívar, quien, de acuerdo con vecinos, ha recibido intimidaciones por parte de empresarios hoteleros. Como respaldo, habitantes de la zona organizaron una colecta solidaria para ayudarle a cubrir los gastos de su defensa legal ante la presión jurídica que enfrenta.

El acceso al mar fue inaugurado por la alcaldía en el 2015, con el propósito de garantizar el libre paso a las playas públicas. No obstante, el caso forma parte de una problemática que persiste desde hace dos décadas y que se ha extendido a distintos puntos del Caribe Mexicano.

“El hotel pretende poder trasladar a sus huéspedes entre sus instalaciones pasadas y las adquiridas recientemente, de ahí la sospecha fundada de que pretenden cerrar la vialidad y el acceso público a la playa”, denunció el activista.

JGH