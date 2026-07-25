Aspirantes admitidos en la UNAM temen perder su lugar tras suspensión de inscripciones por revisión del examen

Aspirantes que obtuvieron un lugar en alguna licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México enfrentan incertidumbre después de que la institución suspendió provisionalmente sus trámites de inscripción mientras revisa los resultados del primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

Los jóvenes recibieron un correo de la Dirección General de Administración Escolar en el que se les informó que la entrega de documentos, la toma de fotografía y la inscripción quedarían detenidas hasta que concluya el análisis del proceso.

La medida afectó a alrededor de 21 mil personas seleccionadas, algunas de las cuales comenzarían sus trámites desde el lunes 27 de julio. Los aspirantes temen que la Universidad decida modificar los resultados o repetir la evaluación, aunque la institución no ha confirmado que contemple esa opción.

Algunos aspirantes han señalado que han retomado sus guías de estudio ante un eventual nuevo examen, pese a que ya habían comenzado a organizar su ingreso a la Universidad.

¿Por qué suspendió la UNAM las inscripciones?

La UNAM explicó que la suspensión busca preservar la certeza de todas las personas que participaron y garantizar que las decisiones se ajusten a la legislación universitaria.

Noticia Destacada Aspirantes marcharán para exigir a la UNAM el regreso del examen de admisión presencial

El rector Leonardo Lomelí ordenó elaborar un informe detallado e integrar una comisión técnica con especialistas de distintas disciplinas. El grupo revisará los datos, el funcionamiento del examen y los factores que pudieron influir en los resultados.

La evaluación se aplicó del 23 de mayo al 10 de junio mediante un navegador seguro. Durante la prueba estaba prohibido utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Los resultados se publicaron el 17 de julio.

Rechazados piden investigar posibles trampas

La inconformidad también alcanzó a parte de los más de 130 mil aspirantes que no obtuvieron un lugar. Algunos cuestionaron el aumento de los puntajes requeridos en carreras de alta demanda y atribuyeron esa variación al posible uso de inteligencia artificial o ayuda de terceras personas.

Aspirantes rechazados convocaron a una marcha para el lunes 27 de julio. La movilización partirá a las 11:00 horas desde Metro Universidad e Insurgentes Sur con dirección a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Los participantes exigirán un proceso transparente y el regreso del examen presencial en futuras convocatorias. También pedirán que la revisión distinga entre quienes incurrieron en conductas indebidas y quienes obtuvieron sus resultados mediante estudio y preparación.

La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

UNAM revisará cancelaciones y resultados

La Universidad informó que también atiende a aspirantes no seleccionados que solicitaron revisar su evaluación y a quienes tuvieron cancelado el examen. Estos últimos recibirán una cita para conocer las evidencias que sustentaron la decisión.

La comisión técnica presentará sus conclusiones en los próximos días. Mientras tanto, quienes ya habían sido aceptados permanecen a la espera de una nueva fecha para entregar documentos y formalizar su inscripción. La UNAM afirmó que divulgará los resultados del análisis a la brevedad y mantendrá criterios de equidad, transparencia e integridad académica.

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