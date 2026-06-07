Ariana Grande vuelve a los escenarios pero su aspecto físico genera preocupación

El regreso de Ariana Grande a los escenarios con su gira mundial "The Eternal Sunshine Tour" ha generado un enorme revuelo en plataformas digitales. Aunque el show ha sido aplaudido, un video de su primera presentación en Oakland, California, se volvió viral y despertó una intensa ola de comentarios debido a su apariencia física.

Aunque el concierto de la famosa cantante generó grandes especulaciones por volver a los escenarios tras varios años lejos de los mismos, todo se vio opacado por la reacción de los usuarios al actual físico de la cantante. Parte del público usó sus redes sociales para señalar que la artista presentaba un agotamiento físico.

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Usuarios reaccionan al aspecto físico de Ariana Grande

Tras siete años sin realizar una gira completa, Ariana Grande dio inicio a sus espectáculos en directo interpretando éxitos de su último álbum y ofreciendo un show conceptual de gran impacto visual. Su gira “The Eternal Sunshine Tour" comenzó este sábado 6 de junio de 2026, sin embargo, las primeras imágenes generaron preocupación entre los fans.

Tras difundirse las primeras imágenes y videos de las actuaciones en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, un sector considerable de sus fanáticos manifestó preocupación. Muchos usuarios señalaron que la intérprete luce "extremadamente delgada" y "frágil", lo que desató especulaciones sobre un posible agotamiento físico.

"Ariana Grande":

Porque muchos fans mostraron preocupación por su estado de salud tras un video que se viralizó de ella. pic.twitter.com/AbV8OcYVz3 — Tendencias (@TTendenciaX) June 7, 2026

A la par de los mensajes de preocupación, gran parte de su comunidad de seguidores y creadores de contenido salieron en su defensa, exigiendo un alto a las opiniones desmedidas sobre los cuerpos ajenos. Se ha recordado de forma insistente que este tipo de comentarios en internet cae en prácticas de body-shaming.

Hasta el momento, ni la artista ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales respecto a las reacciones de este fin de semana. La gira continúa con sus fechas programadas con normalidad por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

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