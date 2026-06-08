¿Qué significa ser demisexual? Orientación con la que se identifica Roger González.

El conductor y actor mexicano Roger González, recordado por el programa de Disney, Zapping Zone, se volvió tendencia tras hablar abiertamente sobre su orientación sexual en el pódcast enKamados, declarándose demisexual. El anuncio ha generado conversación en redes sociales, siendo una de las principales en qué consiste la demisexualidad.

Al compartir su experiencia en pleno mes del Orgullo LGBT+, el conductor ayudó a visibilizar una orientación que es poco conocida y entendida dentro de la sociedad. Roger aprovechó el espacio para hablar sobre algunos rumores de su sexualidad y dar más entendimiento a dicha orientación.

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Así fue como Roger González descubrió que era demisexual

Durante la entrevista, se le cuestionó si solía tener relaciones sexuales en la primera cita. A lo que Roger explicó que para él eso es imposible, ya que necesita química, platicar y conectar. Y aclaró que para él esto puede tomar una segunda o tercera cita, pues lo importante es la calidad de la conexión y no el tiempo.

"Muchas veces en una primera cita a lo mejor no hay una fuerte conexión, entonces tienes más citas y hasta que sabes que ya tienes esa conexión" comentó el actor ante las preguntas. Mientras explicaba esto; una persona de producción mencionó el término “demisexual” para describir lo que Roger comentaba.

Aunado a esto, el conductor aprovechó el espacio para hablar sobre cómo ha lidiado con los rumores, como los que lo ligaban sentimentalmente a su amigo Ismael Zhu "El Chino”. Roger comentó con humor que esos rumores le han venido bien para mantener a sus parejas reales completamente fuera del foco público.

¿Qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual. Una persona demisexual solo experimenta atracción sexual hacia alguien con quien ya ha establecido un vínculo emocional profundo o una conexión afectiva previa pudiendo ser amistad cercana, intimidad intelectual o confianza mutua.

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Esto no es una decisión, pues en la demisexualidad, el cuerpo y la mente simplemente no registran ni activan el deseo sexual hasta que se construye ese lazo emocional. Las personas de esta orientación necesitan conocer a fondo a la otra persona para que surja el interés sexual.

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