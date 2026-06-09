Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma y enciende las redes

El reportero Gabo Cuevas afirmó que la cantante Kenia Os presuntamente perdió un bebé de Peso Pluma, estos comentarios generaron una gran controversia que ha sacudido el mundo del espectáculo en México. Estos comentarios provocaron una ola de indignación entre los fanáticos de ambos artistas.

Tras las declaraciones hechas por el reportero, los seguidores de la cantante mexicana han exigido consecuencias legales por la difusión de información tan delicada sobre la vida privada de la intérprete. Y es que, dichos señalamientos llegan tras hacer oficial la ruptura de la pareja.

Noticia Destacada Este sería el verdadero motivo del rompimiento de Kenia Os y Peso Pluma

Gabo Cuevas declaró que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma

La versión comenzó a circular con fuerza en plataformas como TikTok. Durante una transmisión, Gabo Cuevas detalló que la sinaloense supuestamente ingresó a un hospital bajo estrictas medidas de seguridad, donde se les pidió a los presentes resguardar sus teléfonos celulares.

El comunicador señaló que, según una fuente filtrada vinculada al programa Ventaneando, el motivo de la hospitalización habría sido la pérdida de un embarazo. A pesar de la gravedad de la afirmación, el propio Cuevas matizó sus palabras al asegurar que a él no le consta la información de primera mano y que solo estaba replicando lo que le informaron.

A pesar de la aclaración hecha por el reportero, el descontento del público no se hizo esperar, especialmente porque la emisión de Pati Chapoy tampoco ha confirmado dicho rumor de manera oficial. La controversia ha estallado apenas unos días después de que Kenia Os y Peso Pluma terminarán su relación.

Fanáticos exigen consecuencias legales contra Gabo Cuevas

Ante la difusión de este rumor, los seguidores de Kenia Os se han organizado bajo consignas en redes sociales para exigir que se tomen medidas legales por daño moral contra el reportero. Los internautas acusan a Cuevas de transgredir los límites de la privacidad y ejercer violencia mediática contra la cantante.

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