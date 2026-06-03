Kenia Os evita a prensa de España ante preguntas sobre Peso Pluma.

Kenia Os ha encendido las alarmas tras su reciente y misterioso comportamiento ante los medios de comunicación en España. La intérprete de "Malas Decisiones" se convirtió en el centro de atención durante su llegada a Madrid para asistir a ELLE Style Awards 2026, tras negar dar declaraciones sobre su situación sentimental.

Fue durante su concierto en Monterrey que la cantante lloró en el escenario generando rumores de una posible crisis romántica con su actual pareja, Peso Pluma. Aunque estos comentarios habían perdido fuerza, en su último encuentro con los medios españoles han vuelto a poner el tema sobre la mesa.

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Kenia Os evita a la prensa española y genera rumores de crisis romántica

Fue en el programa “Ventaneando” que se mostró el momento en donde un reportero local abordó a la artista mientras caminaba por la Gran Vía y los accesos del evento, cuestionándola de forma insistente sobre los fuertes rumores que apuntan a una ruptura amorosa con su novio.

A pesar de los múltiples intentos de la prensa española por obtener una declaración, Kenia Os optó por mantener un absoluto silencio, caminando de prisa y sin dirigir la mirada ni una sola palabra a las cámaras, una actitud bastante inusual en ella que rápidamente fue captada y difundida generando rumores de un posible rompimiento.

Hasta el momento, ni Kenia Os ni Peso Pluma han emitido algún comunicado oficial para confirmar o desmentir el fin de su noviazgo, el cual inició formalmente a principios de 2025. La estrategia de la cantante de mantener su vida personal en estricta privacidad parece estarse topando con la enorme presión mediática internacional que ambos arrastran.

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