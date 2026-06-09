Este sería el verdadero motivo del rompimiento de Kenia Os y Peso Pluma

El pasado sábado, Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a sus millones de fans en redes sociales, pues ambos cantantes tomaron la decisión de poner fin a su relación, situación que ha tomado a todos por sorpresa, pues la pareja se mostraba muy enamorada.

Aunque los famosos eran una de las parejas preferidas de los fans, en sus redes sociales afirmaron que tomaron esta decisión con amor, respeto y en los mejores términos.

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"Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos"

¿Por qué terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Luego de varios días de que se confirmó el rompimiento, en el programa matutino ‘Hoy’, Sebastián Reséndiz aseguró que el motivo fue una supuesta infidelidad de Peso Pluma a Kenia Os.

"Algo fuerte tuvo que pasar, yo creo que hubo cuernitos para el desayuno, una traición, Kenia Os lo amaba, ahora creo que ya borró todas las fotos de él"

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Por su parte, Andrea Legarreta y Galilea Montijo aseguraron que fue la cantante, quien decidió poner fin a su relación, pues fue la primera en subir el comunicado.

"Ella fue la que tomó la decisión, ella subió primero el comunicado. Eso dice mucho"

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha hablado al respecto y tampoco ha desmentido o afirmado las versiones que se han generado por el término de su relación.

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