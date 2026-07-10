Camila Sodi revela los motivos por los que decidió quitarse la matriz

Hace unos días, Camila Sodi sorprendió a su público al revelar que pasó por algunas complicaciones en su salud, por lo que sus seguidores le cuestionaron cómo se encontraba tras ser sometida a una histerectomía.

Por medio de sus redes sociales, la actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde reveló su situación médica y la intervención que se realizó.

Noticia Destacada Camila Sodi es hospitalizada para realizarse una intervención, ¿cómo se encuentra la actriz?

¿Por qué Camila Sodi se quitó la matriz?

Ante esta situación, agregó que la decisión de quitarse el útero fue por un problema de salud, el cual le estaba afectando su salud interna, al ocasionar ciertos malestares. Mencionó que los doctores le detectaron una masa benigna en su organismo, por lo que terminó en la sala de operaciones.

“Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido del tamaño de una toronja; pues ya no había de otra. Cuando toca, toca, y es mejor no tener más dolor y tumores dentro de nosotros”

Noticia Destacada ¡Romance fugaz! Así fue la relación de Chicharito y Camila Sodi que terminó por presión mediática e infidelidad

Sobre la recuperación, mencionó que el tema físico es complejo por los síntomas de la cirugía.

“Las dos primeras semanas está rudo, estás sobreviviendo literal. Hay que darle chance al cuerpo de que se desinflame. Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal