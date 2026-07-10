Fiscalía realiza operativo en la Supermanzana 66 de Cancún por el delito de trata de personas

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, realizaron la noche de este viernes un operativo en la Supermanzana 66 de Cancún, donde ejecutaron diversas órdenes de cateo derivadas de una carpeta de investigación por el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 21:00 horas, cuando agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas arribaron a la calle 3, en su cruce con la calle 22, acompañados por elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, quienes participaron en el despliegue de seguridad para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales autorizados por un juez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al menos tres inmuebles ubicados sobre la calle 3 fueron intervenidos por las autoridades. Las acciones se realizaron como resultado de una investigación iniciada tras diversas denuncias presentadas ante el Ministerio Público, en las que se señalaba la presunta comisión del delito de trata de personas en esa zona de la ciudad.

Durante varias horas, el perímetro permaneció resguardado por elementos municipales y fuerzas federales, quienes restringieron el acceso a personas ajenas al operativo mientras el personal ministerial realizaba las diligencias al interior de los inmuebles.

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En los cateos también participaron peritos especializados y personal ministerial, quienes llevaron a cabo la búsqueda y aseguramiento de indicios que pudieran fortalecer la carpeta de investigación. Entre las diligencias se contempló la documentación de los inmuebles, el levantamiento de evidencia y la recopilación de datos de prueba que serán analizados por la autoridad ministerial como parte de las investigaciones en curso.

Hasta el momento la Fiscalía no había informado de manera oficial el saldo del operativo, por lo que se desconoce cuántas personas fueron localizadas en calidad de posibles víctimas o si hubo personas detenidas por su presunta participación en estos hechos.

Al concluir las inspecciones, los tres inmuebles quedaron asegurados con sellos oficiales colocados por la Fiscalía General del Estado, quedando bajo resguardo de la autoridad ministerial para impedir el acceso mientras continúan las investigaciones.

Será la propia Fiscalía la que determine, con base en las pruebas obtenidas durante los cateos, si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra posibles responsables o, en su caso, ampliar las investigaciones para identificar a más personas relacionadas con la presunta red de explotación.