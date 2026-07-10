Regresa azúcar mexicana al mercado de Estados Unidos para la próxima temporada

A través de un comunicado, la Presidencia de la República dio a conocer que México logró que Estados Unidos comience la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores mexicanos de caña de azúcar al mercado estadounidense.

Esto fue posible gracias al diálogo que se dio con las autoridades de Estados Unidos, el cual fue instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que requerirá importar hasta 1,152,000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027, una cantidad 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025-2026”.

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“Ello, según el último informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por USDA el 10 de julio de 2026. Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada”, especificó el Gobierno de México.

También detalló, en el mismo comunicado, que el diálogo con Estados Unidos que llevó a este resultado positivo inició en noviembre de 2025, cuando la secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins visitó a la Presidenta Sheinbaum.

“Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de las y los productores agrícolas y de las y los consumidores de alimentos de México y de Estados Unidos”, concluye.