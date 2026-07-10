Cae antena sobre Telesecundaria de la comunidad de Sacalaca en José María Morelos

Una antena ubicada dentro de la escuela, al parecer, Telesecundaria de la comunidad de Sacalaca se desplomó y destruyó, según datos extraoficiales, parte de domo de la escuela y afectó la circulación vial en la calle que pasa frente al plantel educativo, que es a su vez el camino que va al poblado de X Querol.

Datos extraoficiales indican que la tarde de este viernes llovió en esa localidad y las precipitaciones provocaron fuertes vientos. A raíz de ello, se vino para abajo una antena que está dentro de la escuela, como de unos 30 metros de alto.

Noticia Destacada Migrantes de José María Morelos envían hasta 75% menos remesas por falta de empleo en Estados Unidos

La estructura metálica cayó, hasta donde se tienen datos de los hechos, sobre el domo deportivo de la escuela y una parte quedó atravesado sobre la calle.

Enseguida, la gente del lugar se dio a la tarea de retirar la estructura que cayó en el camino, luego avisó a Protección Civil que acudió al lugar para acordonar el sitio, porque tendrán que retirarlo totalmente, quienes instalaron esa estructura metálica.