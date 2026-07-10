Victoria Ruffo rompe el silencio sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez

Aunque se ha mencionado que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidieron hacer las paces desde hace un tiempo, las declaraciones que han hecho ambos, siguen generando mucha polémica en las redes sociales.

En esta ocasión, el centro de la polémica se centra en la nieta de los famosos, quien es hija de Jose Eduardo Derbez.

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Y es que, las comparaciones entre Tesa y Eugenio Derbez han comenzado a surgir en las redes sociales, situación que ha provocado que Victoria Ruffo decida romper el silencio y responder con sarcasmo.

Victoria Ruffo habla sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde la leyenda de las telenovelas se tomó un momento para hablar del polémico tema que ha salido sobre su nieta y su expareja.

La pequeña Tessa se ha vuelto el tema de conversación, pues muchos han asegurado que su abuelo y ella tienen un gran parecido, situación que no le ha hecho mucha gracia a Victoria Ruffo.

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“No. A ver, ¿tú qué tomas? No es cierto. Se parece a mí, a mí toda”

En medio de la polémica, aseguró que no le importa a quien se parezca su nieta, pues ella considera que es una niña muy bonita.

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