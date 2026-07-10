Trabajador de Protección Civil desaparecido en La Chiquita, Escárcega desde hace siete meses

El trabajador de Protección Civil Jesús Manuel Hidalgo Flores está desaparecido desde hace casi siete meses, sus familiares desconocen su paradero y tampoco tienen pistas de su ubicación, mientras que las autoridades no han avanzado en las indagaciones para dar con él.

Hidalgo Flores fue visto por última vez el jueves 11 de diciembre, cuando salió de su domicilio con dirección a su parcela en la colonia rural La Chiquita, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

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La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, en coordinación con Protección Civil y habitantes de la zona, ha intensificado las labores de búsqueda. Durante el fin de semana se realizaron recorridos en distintos puntos del municipio, sin resultados hasta el momento.

Inquietud ciudadana

El caso ha generado inquietud entre la población, pues la desaparición ocurrió en el mismo tramo carretero donde recientemente fue localizada una pareja, hecho que ha despertado interrogantes entre familiares y vecinos.

En respuesta, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Jesús Manuel Hidalgo Flores. Para reportes, se puede acudir a la Comisión Local de Búsqueda o a las instancias de seguridad del municipio.