Presidenta Sheinbaum recibe al Agrupamiento Yumare tras misión de rescate en Venezuela: “representaron lo mejor de México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este viernes 10 de julio al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, que regresó a México después de participar en las labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

La ceremonia se llevó a cabo en la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México.

Durante su mensaje, la mandataria agradeció a las mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional que integraron la misión y afirmó que su trabajo representó el carácter solidario y humanista del pueblo mexicano.

¿Qué dijo Sheinbaum al Agrupamiento Yumare?

La presidenta reconoció el profesionalismo, la disciplina y la capacidad operativa del personal enviado a Venezuela. Sin embargo, subrayó que su labor fue más allá de la misión encomendada, pues cada acción estuvo acompañada por un compromiso con la vida y con las familias afectadas.

“Rescatar una vida es un acto profundamente humano”, expresó Sheinbaum al señalar que las tareas de búsqueda implican negarse a permanecer indiferente frente al sufrimiento de otras personas y mantener la esperanza incluso en condiciones adversas.

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La mandataria sostuvo que el agrupamiento mostró al mundo que México no permanece ajeno cuando un pueblo enfrenta una emergencia y que la grandeza de una nación también se refleja en su capacidad para compartir el dolor y acompañar a quienes necesitan ayuda.

México refrenda solidaridad con Venezuela

Sheinbaum pidió a la embajadora venezolana en México, Estela Marina Lugo Betancourt, transmitir a la presidenta encargada Delcy Rodríguez la solidaridad del pueblo mexicano.

La titular del Ejecutivo destacó que México y Venezuela mantienen una relación basada en la cooperación y la fraternidad. Añadió que ambos pueblos han demostrado que, ante una tragedia, la respuesta debe ser la colaboración y la ayuda inmediata.

También agradeció al gobierno venezolano por el trato brindado al personal mexicano y por la entrega de Laica, una cachorra pastor belga donada como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Sheinbaum destaca el valor de la cooperación internacional

Durante su discurso, la presidenta afirmó que la misión del Agrupamiento Yumare envió un mensaje sobre la importancia de la cooperación entre países.

Señaló que la paz no sólo se construye mediante acuerdos políticos, sino también a través de acciones concretas para proteger la vida humana, atender emergencias y acompañar a las comunidades afectadas.

Sheinbaum afirmó que los integrantes del contingente regresaron con la satisfacción del deber cumplido y con el reconocimiento de haber llevado esperanza a personas que enfrentaban las consecuencias de los sismos.

“Servir a la patria también significa servir a la humanidad”

La presidenta cerró su intervención al asegurar que el trabajo del Agrupamiento Yumare refleja los valores que México busca proyectar en el exterior: solidaridad, fraternidad, justicia y respeto por la vida.

“Gracias por recordarnos que servir a la patria también significa servir a la humanidad”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum reconoció a las Fuerzas Armadas mexicanas y reiteró que el país mantendrá su disposición para apoyar a otras naciones ante desastres naturales y emergencias humanitarias.

IO