Asesinan a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo y exdiputado del PRI, en Guadalajara

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado a balazos en Guadalajara, Jalisco, en un ataque registrado la noche del 7 de julio. La agresión ocurrió en la colonia Santa Elena de la Cruz y es investigada por las autoridades ministeriales para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario se encontraba en el estacionamiento de una paletería cuando fue interceptado por varios sujetos que llegaron al lugar a bordo de una bicicleta y una motocicleta. Uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones antes de escapar junto con sus cómplices.

Personas que presenciaron el ataque solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos arribaron al sitio únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Benjamín Medrano?

Las primeras investigaciones indican que Benjamín Medrano estaba acompañado por un adolescente de 17 años al momento de la agresión. El menor declaró a las autoridades que el exalcalde residía en esa zona de Guadalajara.

Tras el ataque, la escena fue resguardada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes recabaron indicios balísticos y testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica de los hechos.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer una línea de investigación definitiva sobre el homicidio.

¿Quién era Benjamín Medrano Quezada?

Benjamín Medrano Quezada fue presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, cargo al que llegó postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además de encabezar el gobierno municipal, desarrolló una trayectoria política como diputado local en Zacatecas y posteriormente como diputado federal.

Fuera del ámbito político también incursionó en la música regional mexicana, actividad que mantuvo paralelamente a su carrera pública y con la que ganó notoriedad en distintos escenarios.

El hombre ejecutado afuera de una paletería en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara el martes passdo, era Benjamín Medrano Quezada, empresario y cantante, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, quien tenía orden de aprehensión por daño al erario de 60 millones de pesos. pic.twitter.com/RgHSzePUwL — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) July 10, 2026

Autoridades mantienen abierta la investigación

El asesinato del exalcalde se suma a otros hechos de violencia registrados en distintas entidades del país contra figuras relacionadas con la vida pública.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen, revisar posibles grabaciones de videovigilancia en la zona e identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Hasta ahora no se ha informado si el homicidio está relacionado con su trayectoria política o con alguna otra circunstancia, por lo que la investigación permanece abierta mientras la Fiscalía reúne nuevos elementos de prueba.

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