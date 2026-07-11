Ernesto Zepeda revela que Livia Brito ya le hizo le pago por el incidente que tuvieron

Desde hace varios años, la actriz Livia Brito ha estado envuelta en una fuerte polémica, después del conflicto que tuvo con Ernesto Zepeda, un fotógrafo con el que vivió un altercado junto a su expareja.

Tras una fuerte batalla legal que duró varios años, fue el propio Ernesto Zepeda, quien aseguró que ya recibió el pago derivado del proceso civil que presentó en contra de Livia Brito. Cabe mencionar que hace poco, fue la propia actriz quien confirmó el fallo legal a favor de Zepeda, teniendo que pagar más de un millón de pesos.

Noticia Destacada Livia Brito reveló que perdió a su bebé por una complicada enfermedad

¿Ya terminó el proceso entre Ernesto Zepeda y Livia Brito?

Aunque se haya recibido un pago, el fotógrafo aseguró que todavía se deben de realizar otros pagos del proceso:

“Se tienen que pagar peritajes y todo lo que involucra un juicio, es mucho gasto, desgaste y tiempo, ya con esto se va a pagar”

Cabe mencionar que, no sabe exactamente cuánto se le descontará de impuestos, pero confirmó que recibió un cheque:

Noticia Destacada Vinculan a proceso a Livia Brito tras agresión a paparazzi en Cancún: ¿de qué se le acusa a la actriz?

“Entregan un cheque y yo lo tengo que cobrar, afortunadamente ya se pudo, no tuve que esperar, se me entregó el cheque íntegro”.

Finalmente, compartió que todavía sigue un proceso legal activo en el ámbito penal por falsedad de declaraciones. Este proceso aún no concluye, pues el equipo de la actriz interpuso un amparo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal