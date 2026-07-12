Andrea Legarreta defiende a Galilea Montijo tras críticas a su rostro

La conductora Andrea Legarreta salió públicamente en defensa de su compañera y amiga Galilea Montijo, luego de la ola de comentarios negativos e insultos que inundaron las redes sociales respecto a la apariencia física y los presuntos procedimientos estéticos en el rostro de la tapatía.

Varios usuarios comenzaron a criticar a Montijo por cambios en su apariencia física, estos señalamientos generaron debate en redes sociales debido a que algunos internautas han asegurado que la tapatía luce mejor que nunca. La situación creció tanto que obligó a Legarreta a intervenir.

Noticia Destacada Galilea Montijo responde a las críticas sobre los procedimientos en su rostro

Andrea Legarreta sale en defensa de Galilea Montijo

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta expresó su descontento con la falta de empatía y la crueldad que abunda en las plataformas digitales sobre todo por las críticas que pueden hacer algunos usuarios hacia figuras públicas como es el caso de Montijo.

Legarreta realizó un llamado tanto a los internautas como a los reporteros a ser más conscientes e informarse con responsabilidad, ya que las palabras vertidas en plataformas masivas pueden tener un fuerte impacto psicológico; por lo que solicitó pensar antes de escribir ciertos comentarios.

"Como sociedad tenemos que pensar bien antes de tomar una computadora o un celular y escribir esas cosas tan fuertes", declaró contundentemente la conductora. Junto con esto, la conductora subrayó que todos los seres humanos atraviesan por diferentes etapas biológicas y que cumplir años es una bendición.

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