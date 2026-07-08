Galilea Montijo responde a las críticas sobre los procedimientos en su rostro.

La conductora mexicana Galilea Montijo volvió a convertirse en el centro de la conversación digital tras su aparición en los promocionales de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Y es que los usuarios comenzaron a criticar a la conductora por sus cambios drásticos en sus facciones.

Internautas en redes sociales criticaron a Montijo e incluso realizaron comparaciones sobre cómo ha envejecido respecto a otras figuras del espectáculo. Estos señalamientos tomaron fuerza lo que obligó a la conductora de ‘Hoy’ a romper el silencio ante los medios de comunicación.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las críticas de los procedimientos en su rostro?

La conductora de televisión desmintió haberse sometido a una cirugía plástica mayor, Montijo explicó que el verdadero origen del cambio que notaron sus seguidores se debió a una fuerte inflamación derivada de un levantamiento de cejas no quirúrgico que se realizó tiempo atrás.

Galilea admitió, en tono autocrítico ante los medios de comunicación, que cometió el error de aparecer en televisión antes de que su rostro se desinflamara por completo: "Aquella vez sí quedé hinchada, debí haberme esperado una semana más", explicó la conductora a los medios.

Aunado al proceso de recuperación del tratamiento, Montijo señaló que un cuadro de gripe severo y el estrés natural por el arranque del reality show alteraron temporalmente su aspecto. Aunado a esto; atribuyó la supuesta asimetría en sus labios o mirada a la distorsión y edición malintencionada de imágenes que circulan en redes.

Para finalizar, Galilea Montijo aprovechó las cámaras para defender su derecho a ser "coqueta" y cuidar de su imagen. "El día que alguien me pague la cirugía y no le guste cómo quedó, tiene el derecho de reclamar. Pero yo me siento bien y me quiero muchísimo", sentenció para dar por concluida la polémica.

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